Macht es doch den Frauen gleich

Kürzere Wochenarbeitszeiten könnten helfen, das Klima zu retten, meinen Experten. Während andere noch Klimaschutz predigen, schützen Frauen längst das Klima - freilich nicht immer freiwillig.

Der Ansatz klingt interessant. Eine Verringerung der Arbeitszeit um ein Prozent könnte um 0,8 Prozent weniger CO2- Emissionen bringen. Statt 40 nur 30 Stunden zu arbeiten hieße also 20 Prozent weniger CO2- Emissionen. So rechnet zumindest der deutsche Sozialwissenschafter Philipp Frey vom Zentrum für emanzipatorische Technikforschung. Der Klimabestsellerautor David Nelles führt diese Gedanken weiter und meint, "die Viertagewoche könnte mithelfen, das Klima zu retten. Denn Leute, die weniger Einkommen haben, verbrauchen in der Regel auch weniger Ressourcen, was förderlich für Klima und Umwelt ist."

Weniger Erwerbsarbeit, weniger Verdienst, weniger Konsum, weniger Verbrauch, weniger Individualverkehr. Da fallen einem doch sofort - ja wer? - die Frauen ein.

Denn 47,3 Prozent der Frauen arbeiteten 2020 im Jahresdurchschnitt Teilzeit - der Anteil der erwerbstätigen Männer lag bei 10,7 Prozent, 2021 zeigte sich das gleiche Bild. Auch in absoluten Zahlen ist der Unterschied eklatant: 2020 standen 955.600 Frauen 244.600 teilzeitbeschäftigten Männern gegenüber. Wenn die Forscher also sagen, weniger Arbeitszeit bringe weniger Emissionen, dann haben die Frauen hier schon einen deutlichen Beitrag geleistet.

Weniger Einkommen, weniger Ressourcenverbrauch, auch hier können die Frauen einiges vorweisen. Die Einkommenssituation von Frauen schaut in der Privatwirtschaft so aus: Sie verdienten 2020 um fast ein Fünftel (18,9 Prozent) brutto pro Stunde weniger als Männer, wie Daten der Statistik Austria zeigen. Der EU-Schnitt des so genannten Gender Pay Gaps liegt übrigens bei 13 Prozent. Bleibt als Trost für die Frauen: Zumindest klimatechnisch sind die Österreicherinnen besser unterwegs.

Auch bei der Mobilität zeigen Frauen, wie die Verkehrswende gelingen könnte, wenn alle so täten wie sie. Frauen legen im Vergleich zu Männern mehr Wege pro Tag zurück, die Strecke dieser einzelnen Wege ist aber in der Regel kürzer. Sie legen diese Wege weniger oft mit dem Auto zurück als die Männer, fahren mehr mit dem Fahrrad und nutzen stärker den öffentlichen Nahverkehr. In Österreich sind rund 62 Prozent der Autos auf Männer zugelassen. Eine Umfrage des Verkehrsclubs Österreich zeigte, dass zwei Drittel der Männer mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren, bei den Frauen sind es nur die Hälfte.

Unzählige Berechnungen zeigen, dass Männer einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck haben als Frauen. Ein Grund ist vor allem das Mobilitätsverhalten, das sich in größeren Autos, häufigerer Nutzung und längeren Wegstrecken zeigt. Zudem werden die meisten Dienstautos von Männern gefahren; diese sind meist stark motorisiert.

Der Verkehrspsychologe Dieter Wellmann meinte im SN-Interview mit Peter Gnaiger zum Thema Raserei: "Unser Verkehr würde anders aussehen, wenn Frauen das Sagen hätten: Dann gäbe es wohl nur VW-Busse und keine PS-Boliden." Das Sagen in der Verkehrsplanung haben freilich hauptsächlich Männer. Und so orientieren sich diese Pläne nach wie vor am Mobilitätsmuster eines mittelalten, Vollzeit erwerbstätigen Mannes, der weitgehend frei von Versorgungstätigkeiten ist und das darin besteht, morgens von der Wohnung zur Erwerbsarbeit zu kommen und abends wieder zurück, mit gelegentlichen beruflichen Dienstwegen und Freizeitwegen nach Dienstschluss. Den vielschichtigen Mobilitätsmustern vieler Frauen mit Begleitwegen und verschiedenen Wegezwecken wird eine solche Planung nicht gerecht.

Fehlt noch der wichtige Punkt Essen. Wissenschafter der renommierten Universität Oxford haben errechnet, was passieren würde, wenn wir keine Tierprodukte mehr äßen: Ohne Fleisch- und Milchprodukte könnten die Agrarflächen weltweit um bis zu 75 Prozent reduziert werden. Der Studie zufolge habe der Verzicht auf Fleisch und Milch den größten Einfluss auf unseren ökologischen Fußabdruck. Es dürfte niemanden überraschen, dass bei Vegetariern und Flexitariern der Frauenanteil überwiegt. Laut einer Splendid Research-Umfrage aus dem Juni 2020 lag bei Flexitariern (sie essen gelegentlich und wenig Fleisch) der Frauenanteil bei rund 60 Prozent, bei den Vegetariern sogar bei 80 Prozent.

Aus all dem den Schluss zu ziehen, Frauen können sich erst einmal zurücklehnen, wird der ernsten Klimaproblematik nicht gerecht. Doch vieles, was heute gefordert wird, machen Frauen tatsächlich schon sehr lange. Vieles davon unfreiwillig (weniger Verdienst, Teilzeit). Aber die Fakten einmal so anzuschauen, taugt sicherlich, um Handlungsanleitungen für alle abzuleiten. Denn wir haben nur ein Klima für alle Geschlechter.