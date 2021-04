Lange Zeit mussten sich nur Frauen damit befassen, dass ihr Äußeres öffentlich diskutiert wird. Und sie haben gelernt, es für sich zu nutzen.

Die Schuhwahl des neuen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein bei seiner Angelobung wurde im ganzen Land breit getreten. Waren die Sneaker dem Anlass würdig genug? Welche politische Botschaft steht hinter der amerikanischen Marke, die Mückstein gewählt hat? Warum trug er keine Schuhe made in Austria?

Frauen in der Öffentlichkeit sind es gewohnt, dass ihr Outfit bei öffentlichen Auftritten filetiert wird. Als Brigitte Bierlein in einer äußerst schwierigen Phase der Republik die Kanzlerschaft übernommen hat, wurde ihre Kleidung, ihre Vorliebe für ausgefallenen Schmuck und ihre Frisur Gegenstand langer Betrachtungen. Frauen dachten sich: Bei einem Mann wäre dies so nie der Fall.

Und dann Mückstein. Er straft uns Lügen. Ein Paar ganz gewöhnliche Sneaker waren tegelang Gesprächsthema, als Österreich in der größten Wirtschafts- und Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg einen neuen Gesundheitsminister bekam.

Das lässt zwei Schlüsse zu. Nach mehr als einem Jahr mit dem Coronavirus stürzen sich die Menschen auf jedes Thema, das nichts mit Mund-Nasenschutz, Ausgangssperren oder Intensivstationen zu tun hat, nur um abgelenkt oder erheitert zu werden.

Die zweite These: Gleichberechtigung. Vorbei sind die Zeiten, in denen allein dem Outfit von Frauen oft mehr Zeilen oder Sendezeit gewidmet wurde, als ihrem Tun. Männer zieht euch gut an, eure Socken oder Locken könnten künftig ein Millionen-Publikum unterhalten!

Jahrzehntelang konnten sich Männer der Beurteilung ihres Äußeren weitgehend entziehen. Heute ist das anders. Und Männer wie Mückstein spielen damit, so wie es kluge Frauen schon lange tun.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris trägt gerne Sneaker von Converse. Damit will sie zeigen, sie steht mit beiden Beinen fest im Leben und schert sich wenig, was andere über sie sagen. Ihr Ensemble bei der Angelobung war hingegen ein politisches Statement. Lila gilt als Symbol der Überparteilichkeit. Ohne Worte sollte die Farbe, die aus rot (Republikaner ) und blau (Demokraten) gemischt wird, ausdrücken, die Spaltung des Landes ist vorbei.

Ganz anders schaffte es die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, das Thema ihrer persönlichen Kleidung in den Griff zu bekommen. Gegen Ende ihrer Kanzlerschaft ist Merkels Kleiderwahl überhaupt kein Thema mehr. Mit ihrer immer gleichen Bekleidungkombination Jacke und Hose hat sie eine Art Uniform kreiert, die schlichtweg keinen interessiert.

Das äußere Erscheinungsbild wird immer ein Thema sein, es soll aber schön eines am Rand bleiben, dort gehört es hin.