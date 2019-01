Provokation soll uns in die Populismusfalle locken

Gezielte Tabubrüche gehören heute zum politischen Handwerk. Wie kann man ihnen begegnen?

Die kalkulierte Grenzüberschreitung gehört zum Wesen populistischer Politik. Eskalation ist ihr Lebenselixier. Reagieren politische Gegner, Medien und die Zivilgesellschaft empört, macht das einen überzeugten Populisten (egal ob rechts oder links) erst richtig glücklich.

Seine Welt ist in Gut und Böse eingeteilt. Es gibt keine Graustufen. Das ist so wie auf dem Medienboulevard. Die Bösen sind rasch identifiziert: unabhängige Qualitätsmedien, politisch anders Denkende, Ausländer oder die Reichen. Die Guten sind sie selbst, die unerschrockenen Kämpfer für Gerechtigkeit, die ob ihrer edlen Gesinnung vom "System" verfolgt werden und sich selbst eine Märtyrer-Position verleihen.

Einige FPÖ-Politiker, allen voran Innenminister Herbert Kickl, sind Meister der populistischen Fallenstellerei. Es vergehen selten mehr als zwei Wochen, in denen sie nicht einen gezielten Tabubruch begehen.

Die Entrüstung darüber folgt prompt. Womit auch die öffentliche Aufmerksamkeit ein paar Tage lang gesichert ist. Was man mit inhaltlicher Arbeit schwer schafft, wird mit einem salopp formulierten Affront spielend erreicht.

Selten geschehen die Grenzüberschreitungen zufällig. Wenn, dann passieren sie einem Vertreter aus der zweiten oder dritten Reihe, wie jenem Salzburger FPÖ-Sympathisanten, der die französische Fußballnationalmannschaft als "Kongoaffen" bezeichnet hat. Oder denken wir an den blauen Funktionär in Oberösterreich, der einer grünen Politikerin eine Vergewaltigung wünschte. Gegen opportunistische oder frauenfeindliche Verirrungen sind auch Politiker anderer Parteien nicht gefeit. Wir erinnern uns an einen Tiroler SPÖ-Amtsträger, der sich eine grüne Landesrätin "nicht in der Horizontalen" vorstellen wollte, oder einen ÖVP-Nationalrat, der eine deutsche Beamtin sexistisch attackierte. Solche Spontanverfehlungen sind unappetitlich. Aber sie stellen den Übeltäter und seine Gesinnung infrage, nicht jedoch die Grundwerte unserer Gesellschaft und des Staates.

Der jüngste von Beginn an auf politischen Radau ausgelegte Wurf des politischen Fehdehandschuhs stammt wieder einmal vom Innenminister. Er stellte Teile der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) infrage, weil sie ihn in der Ausübung seiner Asylpolitik behindern. Minister Kickl will der unabhängigen, aus seiner Sicht jedoch unbotmäßigen Justiz zeigen, wo der blaue Bartl den Most holt: "Das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht."

Nun ist Kickl zu intelligent, um nicht zu wissen, dass selbst er es nicht schafft, die im Verfassungsrang stehende, im EU-Vertrag verankerte und seit mehr als 50 Jahren gültige EMRK auszuhebeln. Es handelt sich bei seiner Attacke auf den Rechtsstaat um eine gezielte populistische Provokation. Laut und deutlich war die - von Kickl sicher erwartete und wohl erhoffte - Gegenreaktion, vom Bundespräsidenten, später dann auch vom Kanzler, von einzelnen Regierungsmitgliedern, der Opposition, von namhaften Verfassungsjuristen, Medien, von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Dann wurde zurückgerudert, das Gesagte uminterpretiert. Auch das gehört zum Plan.

Populisten aus eigener Erfahrung, wie der frühere Jörg-Haider-Schüler Stefan Petzner, empfehlen als Gegenstrategie: nicht einmal ignorieren. Erst dann, wenn eine rote Linie überschritten sei, solle man sich mit den Provokateuren auf der Sachebene auseinandersetzen. Dort sei meistens ihre Achillesferse.

Der Innenminister hat zuletzt mehrmals diese rote Linie angekratzt, unter anderem, als sein Ministerium anregte, nicht gefügige Medien nicht mehr mit Informationen zu versorgen.

In Fällen, in denen es um elementare Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft geht, ist Kritik wichtig. Selbst wenn man damit teilweise das Kalkül der Provokateure erfüllt, tappt man dennoch nicht in die Populismusfalle, wenn man Grenzüberschreitungen mit klaren Grenzziehungen entgegentritt.

Man kann Populismus nicht mit Populismus bekämpfen. Es ist kontraproduktiv und völlig falsch, die FPÖ ständig in das Nazieck zu stellen oder die Türkisen als Soziale-Kälte-Bewegung zu brandmarken. Auf Dauer erfolgreich ist nur, wer sachlich besser argumentiert, und nicht, wer lauter schreit.