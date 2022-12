Solange Frauen finanziell abhängig sind, hält die Gewalt weiter an

Junge Frauen begeben sich wieder öfter in die finanzielle Abhängigkeit von ihrer Partnern. Damit sind der häuslichen Gewalt Tür und Tor geöffnet.

SN/Ikon Images via AP

1,1 Millionen Frauen in Österreich wissen, wie es sich anfühlt, körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein. 1,1 Millionen - das sind 34,5 Prozent der über 15-Jährigen. Oder anders gesagt: jede dritte Frau dieser Altersgruppe. Zahlen wie diese erschrecken, auch wenn sie nicht überraschen dürften. Seit Jahren werden im Rahmen der "16 Tage gegen Gewalt" im November und Dezember zahlreiche Aktionen geplant, die auf das Gewaltproblem in Österreich aufmerksam machen sollen. Die Gewalt wird damit an den 349 anderen Tagen ...