Belgien baut die Geschichte der kolonialen Vergangenheit um

Vor Brüssel steht das umstrittenste ethno- logische Museum der Welt. Jetzt sperrt es wieder auf. Direktor Guido Gryseels versucht einen neuen Blick.

Guido Gryseels hat von seinem Büro freie Sicht auf den neuen gläsernen Kubus, durch den die Besucher künftig das Königliche Museum für Zentral-Afrika betreten werden. Der Direktor des Forschungszentrums, zu dem das Museum mit einer der umstrittensten Sammlungen von afrikanischer Kunst, Flora und Fauna gehört, hat kaum Zeit, aus dem Fenster zu blicken oder - so wie an diesem Tag - zu frühstücken. In weniger als zwei Monaten, am 9. Dezember, sperrt das frühere Museum von Belgisch-Kongo nach fünf Jahren Generalsanierung wieder auf.