Österreichs nächster Ratsvorsitz wäre dann 2032

Die Reihenfolge ist höchst sorgsam ausgetüftelt. Sie hat weder mit Geografie noch mit dem Beitrittsdatum zu tun.

So viele europäische Staatschefs auf einmal wie beim Gipfel in Salzburg werden nicht so schnell wieder nach Österreich kommen. Mindestens bis 2030 war es das jetzt mit einem österreichischen Ratsvorsitz - sogar wenn nach Großbritannien noch weitere Länder austreten sollten. Bis 2030 haben die EU-Staaten bereits festgelegt, wer im Halbjahresrhythmus wann den EU-Ratsvorsitz führt. Österreichs nächste Gelegenheit wäre voraussichtlich 2032.