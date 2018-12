Auch eine Weihnachtsgeschichte

Gastkommentar O. P. Zier

Vor 80 Jahren, im November 1938, gelang dem zwar katholisch getauften, aber jüdischstämmigen Gemeindearzt von Piesendorf, Dr. Theodor Herz, mit Frau Rosa und ihrer "Puppe" genannten, 1919 geborenen Tochter Martha die lebensrettende Flucht vor dem nationalsozialistischen Mord- und Raub-Regime: Über Genua emigrierten sie nach Argentinien.

Der 1891 in Wien als Sohn des Astronomen Norbert Herz Geborene hatte als ebenso fachlich kompetenter wie unermüdlich tätiger und sehr sozial eingestellter Sprengelarzt großes Ansehen und Beliebtheit in der Bevölkerung genossen.

Im NS-Rassenwahn wurde er mit Berufsverbot belegt - von einem Tag auf den anderen zählte aus offizieller Sicht sein jahrelanges aufopferndes Wirken für die Menschen im Pinzgau nicht mehr. Mit Leib und Seele Mediziner, wurde er zu jeder Tages- und Nachtzeit auch zu entlegenen Höfen gerufen - bei komplizierten Geburten ging es um Leben und Tod. Sogar am Heiligen Abend, wie sich Zeitzeugen erinnerten. Der Fahrzeugbegeisterte kam anfangs mit seinem Motorrad, später im Automobil.

Zu den vielen, die sich immer dankbar an den Doktor erinnerten, gehörten Alois Höllwerth und seine Familie. Der 15-jährige Bergbauernbub aus Niedernsill erlitt beim Baumfällen einen offenen Bruch des Beines samt Austritt des Knochenmarks. Über ein Jahr lang behandelte ihn Dr. Herz mit vollem Einsatz und rettete so sein Bein. Alois' Eltern konnten dem Arzt aus dem Nachbardorf diese langwierige Arbeit nur geringfügig vergüten. Mit Alois' Nichte Wally Fox-Wallner bin ich seit ihrer Zeit als Gymnasiastin in Zell am See befreundet. Nach der Sozialakademie verbrachte sie den Großteil ihres Berufslebens als Bewährungshelferin in Wien. Auch die Eltern ihres Mannes Roy mussten vor den Nazis aus Prag nach England flüchten.

Vor über 30 Jahren wurde Wally von ihrer Tante Barbara - deren Bruder Alois verstarb 1963 - gebeten, etwas über den in der Familie so geschätzten Dr. Herz herauszufinden, um wenigstens allfälligen Nachkommen endlich Dank abstatten zu können, was damals nicht gelang.

Zum 90. Geburtstag von Barbara Rettenbacher-Höllwerth, deren Mann August 1992 in einer Lokalzeitung verdienstvoll an Dr. Herz erinnerte und auch aus dem warmherzigen Brief zitierte, den Rosa 1940 aus Misiones, einer die Herz an die von ihnen geliebten Pinzgauer Berge erinnernden Gegend, an Leopoldine Egger in den Pinzgau schickte, startete Wally einen neuen Versuch. Dank des Internets und kenntnisreicher Helfer konnte Wally nunmehr Dr. Herz' Urenkelin in Argentinien kontaktieren: In einer sympathischen Mail zeigte sich die 24-jährige Schauspielerin Luli Torn darüber sehr berührt und hocherfreut. Ebenso ihr Arzt-Vater Andres, Marthas Sohn, der seinen geliebten, 1973 verstorbenen Großvater wie seine Mutter "Vati" nannte und berichtete, dass der sehr gute Schachspieler nach vielen Mühen sogar noch als 80-jähriger im Dschungel erfolgreich als Arzt tätig war. Schon im Jänner 1940 hatte Rosa geschrieben, dass nach anfänglicher Skepsis bald so viele Menschen in die Praxis geströmt waren, dass sogar ein kleines Sanatorium eingerichtet werden musste. Diese etwas andere Weihnachtsgeschichte wird Fortsetzungen finden über persönliche Besuche, literarische und wissenschaftliche Darstellungen sowie eine Gedenktafel für die Familie Herz in Piesendorf…



O. P. Zierist Schriftsteller in Salzburg.