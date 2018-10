Gastkommentar SN

"Was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura", schreibt der Philosoph Walter Benjamin in einem Aufsatz, der unter dem berühmt gewordenen Titel "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" erstmals 1936 in einer Zeitschrift veröffentlicht worden ist. Kanzleramtsminister Blümel, Magister der Philosophie und zuständig für Kunst und Kultur in diesem Land, hat anlässlich der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, genauer gesagt vor Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verlegern, Journalistinnen und Journalisten beim diesjährigen Österreich-Empfang, seine Rede mit einem Benjamin-Zitat aus ebendiesem berühmten Aufsatz garniert.