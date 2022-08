Ich habe einen neuen Roman geschrieben. Er erscheint genau jetzt. Der Held heißt Maksym und das Buch ist nach ihm benannt. Maksym ist Ukrainer und im Roman der Babysitter meines kleinen Sohnes. Als ich den Roman geschrieben habe, hatte "Ukrainer" noch eine andere Bedeutung als heute. Der Krieg war noch weit entfernt. Als ich das Buch schrieb, lagen die Menschen noch in Odessa am Strand oder badeten im Dnepr, machten ein Picknick in einem Wald oder ernteten Getreide auf den ...