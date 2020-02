Gastkommentar SN

Im Jahr 2018 hat das Rostocker Forschungsprojekt #frauenzählen für Aufruhr in der Literaturbranche gesorgt: mit dem Nachweis, dass weibliche Autorinnen stark unterrepräsentiert sind. Und zwar in allen Bereichen: in Buchhandlungsschaufenstern, Schullehrplänen und im Literaturkanon, in Bibliotheken und den Besprechungen im ...