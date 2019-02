Der ökologische Fußtritt

Gastkommentar SN

Heutzutage ist es aufgeklärten Erdenbürgern mit Verantwortungsgefühl selbstverständlich geworden, in ihr Verhalten auch eine Überlegung wie die nach dem ökologischen Fußabdruck einzubeziehen. Wie so oft behelligen sich allerdings genau jene Personen nicht mit solchen Gedanken, deren Entscheidungen das größtmögliche Unheil anrichten können, weil sie etwa Präsidenten der USA oder Brasiliens sind! Während unsereiner bei seinem Handeln also den ökologischen Fußabdruck mitbedenkt, gefallen sich solche Staatenlenker unverfroren darin, der Welt möglichst kräftige ökologische Fußtritte zu verpassen.