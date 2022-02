Der Preis der Impfpflicht

Ich arbeite an einer privaten amerikanischen Campus-Universität, auf deren Gelände Tausende Studierende in 30 Studentenheimen leben. Die Universität hat umfangreich investiert, um einen Präsenzbetrieb auch während der Pandemie zu ermöglichen.

Diese Entscheidung war zweifellos richtig. Isolation und Verunsicherung erzeugen psychische Belastungen, die man an den in der Pandemie massiv gestiegenen Suizidraten amerikanischer Jugendlicher ablesen kann. Junge Menschen brauchen deutlich mehr tägliche Sozialkontakte, um psychisch gesund zu bleiben, so eine Studie unseres Soziologie-Fachbereichs. Onlinelehre verstärkt die sozialen Ungleichheiten (nicht ...