Ein Schneemann aus Zitroneneis

Gastkommentar SN

Ich sehe mir in alten Rezeptbüchern gern die Fotos an. Angetan haben es mir der Käse-Igel und die Partyhäppchen, die Russischen Eier, die gefalteten Servietten, die kunstvoll geschnitzten Radieschen mit krauser Petersilie, der Toast Hawaii und die Pfirsichbowle mit Zucker und Rum. Die erwachsenen Menschen auf diesen Bildern sehen erwachsener aus, als wir es jemals sein werden, und ihr Partyspaß wirkt so melancholisch - wohl dem heutigen Blick geschuldet auf das, was aus der Mode gekommen ist.

