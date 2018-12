Gastkommentar SN

Nein, ich gehöre nicht zu den Gesundbeterinnen. Was diese Regierung aufführt, ist in der Form ein mittelprächtig inszeniertes Drama um Macht und Selbstliebe und im Inhalt nichts anderes als schleichender Demokratieabbau. Demokratie nämlich zeichnet aus, dass nicht der Stärkste, auch nicht die Mehrheit anschafft, sondern dass alle Anteil an der Entwicklung unserer gemeinsamen Gesellschaft haben. Wenn bei der parlamentarischen Behandlung des Raucher- und des Frauenvolksbegehrens (in Opposition wollten die Freiheitlichen ganz viel plebiszitäre Mitbestimmung) die Regierung geschlossen abwesend ist, dann weiß man, was Volkswille zählt.