Im Herbst verabschiedet sich der Sommer. Der Abschied ist farbenfroh, bis die leeren Bäume vor uns stehen. Der Abschied ist gleichzeitig leise, Blätter fallen, die Temperaturen sinken, die Natur wird karger.

Leise scheint auch der Neoliberalismus zu gehen. Wenn man unter Neoliberalismus eine Wirtschaftsordnung versteht, die auf einen minimalen Staat und minimale Eingriffe in die Geschehen des Marktes setzt, so wirkt dieses Denken weniger und weniger tragfähig. Staatliche Unterstützungssysteme werden in der Krise eingesetzt, um Menschen und Betriebe ...