Gastkommentar SN

Ausgangssperre! Platzt es aus dem Radio in mein Kämmerlein. Draußen blauer Himmel über den weißen Tiroler Gipfeln und in mir ein gruselig unwirkliches Gefühl, als Statistin in einem Katastrophenfilm mitzuspielen. Achtung - Kamera läuft - schallt es grell, aber du ...