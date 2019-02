Huren-Adeliger und Arbeitermörder

Gastkommentar

Mein deutscher Lektor sitzt in Hamburg bei Reinbek. Ein Insiderwitz, weil Rowohlt jetzt von Reinbek bei Hamburg nach Hamburg bei Reinbek übersiedelt ist. Weil ich gerade einen historischen Roman fertiggeschrieben habe, der in Wien im späten 18. Jahrhundert beginnt, schickt mir mein Lektor immer wieder einmal ihm Auffälliges aus der österreichischen Geschichte. Zum Beispiel kürzlich über Erzherzog Leopold Ferdinand, den Huren-Habsburger, der auf seine Titel verzichtete, um eine Prostituierte zu heiraten.

Nach der Trennung von ihr heiratete er eine andere Dame des Gewerbes, bevor er selbst in Berlin zur Sensation einer Kabaretttruppe namens "Rakete" wurde, nachdem er zuvor noch in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Wien Wurst an Donaumatrosen und Kutscher verkauft hatte. "Seine Schwester war auch ein Früchtchen", schrieb mir mein Lektor. Luise von Österreich-Toskana brannte mit dem Italienischlehrer ihrer Kinder durch und wurde schließlich Blumenmädchen. Zuletzt bekam ich wieder eine Mail aus Hamburg bei Reinbek, "Die Österreicher!" überschrieben. Wieder war er über eine historische Figur gestolpert. Diesmal über Ernst Rüdiger von Starhemberg, den Heimwehrführer. Der in München mit Hitler zusammen beim Marsch auf die Feldherrenhalle marschiert war und dann sein gesamtes, riesiges Vermögen für die Aufstellung seiner paramilitärischen Heimwehr verprasst hat.

1930 war er kurz Innenminister und Abgeordneter zum Nationalrat, legte sein Mandat aber nach 66 Tagen zurück, nachdem er zwei überhebliche Reden gegen den Parlamentarismus gehalten hatte.

Nach der Ausschaltung des Parlaments 1933 wandte er sich in radikaler Form gegen das sozialdemokratische Wien und forderte in immer schärferer Form die Entmachtung der sozialdemokratischen Stadtregierung. Nach der Ermordung von Dollfuß wurde er Bundesführer der Vaterländischen Front und Vizekanzler.

Aber er war ein diffuser Typ. "Impulsiv, rührig, schwätzt das ungereimteste Zeug zusammen", beschrieb ihn Julius Deutsch, der ehemalige Führer des Republikanischen Schutzbundes. Starhemberg hielt Deutsch-Österreich für eine "Missgeburt", war für die Nazis, dann gegen sie, dann wieder für sie, dann kämpfte er auf französischer Seite wieder gegen die Deutschen, bis die Sowjetunion auf Seiten der Alliierten war. Er hasste die Bolschewisten und wollte eigentlich wieder die Monarchie haben. Er ging nach Argentinien und Chile ins Exil. "Ende 1955 kehrte Starhemberg, der kurz zuvor wieder einen österreichischen Pass erhalten hatte, über die Schweiz nach Österreich zurück", schrieb mein Lektor und zitierte Wikipedia, "wo er sich nach einem Besuch bei Verwandten in Kärnten zu einem Kuraufenthalt nach Schruns begab. Dort wurde er während eines Spaziergangs von Georg Auer, einem Redakteur der kommunistischen ,Volksstimme' fotografiert. Starhemberg attackierte den Fotografen mit dem Spazierstock und geriet dabei so in Aufregung, dass er einen Herzanfall erlitt und an Ort und Stelle verstarb."

Der arme, verwirrte Arbeitermörder Starhemberg. Man sieht, dass Kuren letztlich nichts bringen.

Die österreichische Geschichte ist voll von interessanten Figuren. Unzählige kommen in meinem Roman vor. Und bei anderen hat man das Gefühl, es gebe sie noch.



Dirk Stermann

ist Kabarettist, Autor und Entertainer.