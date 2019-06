Gastkommentar SN

In Anbetracht des überraschend ausgebrochenen Wahlkampfs wegen einer plötzlich gebrochenen Koalition zerbrechen sich derzeit die Wahlkampfstrategen in den Parteibüros die Köpfe. Was bisher bekannt wurde, ist das übliche Spiel: Es geht um Wahltaktik, Parteiinteressen und Köpfe. Es geht um die ...