Oft sind die schlanken, sportlichen Menschen, die sich gesund ernähren, betroffen. Welche Rolle spielt die familiäre Vorbelastung?

Erhöhte Cholesterinwerte betreffen in Österreich rund drei Millionen Menschen. Ausschlaggebend ist das sogenannte LDL-Cholesterin (low-density-cholesterol), umgangssprachlich das "schlechte Cholesterin". Es lagert sich an Gefäßwänden ab und erhöht so das Risiko für Gefäßverkalkung (Atherosklerose) und damit für Herzinfarkt und Schlaganfall.