Kunst studieren in Salzburg

Als ich 1997 von einer Salzburger Marktgemeinde in die Landeshauptstadt zog, gab es dafür drei Gründe: Zuallererst wollte ich hinaus in die weite Welt. Und die Welt hatte eine erste Haltestelle, die naheliegend war und erreichbar schien: die Stadt Salzburg.

Ich hatte am Gymnasium eine Arbeit über "Wunschloses Unglück" geschrieben und wollte nun Deutsche Philologie studieren: Die Bibliothek kannte ich also bereits von innen. Nach Büchern suchte man noch mittels Karteikärtchen, und an einem der öffentlichen Computer richtete ...