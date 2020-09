Gastkommentar SN

"Dabei hast du so ein hübsches Gesicht" ist ja so ein Satz, den dicke Menschen oft zu hören bekommen. Er ist ein perfektes Beleidiment: Er sagt aus, dass man ein schönes Gesicht hat - und der Rest halt leider schiach ist. Aber ich hab da mal eine Frage: Warum ist Fatshaming in unserer Gesellschaft üblich und etabliert und verbreitet, obwohl wir alle mehr oder weniger blad sind? So gut wie niemand hat Modelmaße, wobei allein das ja schon purer Hohn ...