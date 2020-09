Gastkommentar SN

Jetzt war es also so weit. Ich bekomme jedes Jahr im Herbst eine Nebenhöhlenentzündung. Das hat Tradition bei mir, das kenne ich, da weiß ich, wie das abläuft - bei Yasmo nichts Neues. Nun war es also wieder mal so weit, ich kenne das, wie gesagt, erster Tag Schmerzen in den Nebenhöhlen und im Rachenraum, Kopfweh, jedes Jahr dasselbe. Aber wir wissen alle, heuer ist ein ganz anderes Jahr, und deswegen ist heuer auch alles anders. Tags drauf kam der ...