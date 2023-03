Die Nato ist keine gute Option

Es ist wieder einmal so weit. In regelmäßigen Abständen treten sie in Aktion, die Nordatlantiker, die uns erklären, die Neutralität sei "überholt", sie sei bloß ein "Mythos" und durch den EU-Beitritt "obsolet" geworden, wir seien "Trittbrettfahrer" und sie "schütze uns nicht", ja sie sei sogar "gefährlich". Interessant ist, dass diese Rufe auch von Altpolitikern kommen, die in ihrer Amtszeit für das Kaputtsparen des Bundesheers gesorgt haben. Doch der aktuelle VP-Bundeskanzler weiß ganz genau, warum er jetzt keine Neutralitätsdebatte will: In ...