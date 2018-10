Nicht ganz mein Tag

Gastkommentar SN

Zurückkehrend aus mehr Wärme, wieder einmal ... Meist friere ich dann ein paar

Tage, aber siehe da, diesmal ist auch hier beinah noch Sommer. Wahrscheinlich einer der letzten so prächtigen Tage. Da kann ich doch nicht daheimbleiben, auch wenn ich dringend etwas schreiben sollte.

Gehe also in den Türkenschanzpark. Da ist es schön, nach wie vor, da freu ich mich, wieder hier zu sein. Gehe eine oder zwei Runden, sitze auf der einen oder der anderen Bank, sehe dem Treiben der Enten im Teich zu. Wie sie angeflogen kommen, wie sie an der Wasseroberfläche aufsetzen, wie sie noch eine kleine Strecke Schaumspuren hinter sich herziehen. Wie sie munter unter- und wieder auftauchen, wie ein Kind, das sie füttert, dabei sein Spiegelbild entdeckt und frappiert in der Bewegung, mit der es gerade noch ein Stück Semmel in den Teich werfen wollte, innehält.

Beinahe bin ich versucht, etwas Idyllisches zu schreiben.

Aber zuvor muss ich mich stärken, der doch schon etwas kühle Wind, der jetzt aufkommt, macht Appetit. Setz mich also in die Meierei, obwohl da schon viele Mitmenschen sitzen. Hektisch laufen die Kellnerinnen und Kellner hin und her, bei so vielen Gästen kann man verstehen, dass sie einen neu Hinzugekommenen nicht gleich bemerken. Eine Frau mit großem Hut und kleinem Hund, die ihren Platz zwei Tische von mir entfernt mit Sicherheit später eingenommen hat als ich den meinen, wird allerdings früher bemerkt, sogar der Hund, ein dünnes, trotz der immer noch angenehmen Temperatur zitterndes Tier, bekommt einen Blechnapf mit Wasser.

Okay, vielleicht ist der Kellner ein tierliebender Mensch. Aber muss er auch noch den Charmeur spielen und minutenlang mit der Dame schäkern, die, was sie bestellt hat, auch schon bekommen hat? Bitte sehr Madame, Ihr veganes Curry! Mein Geschmack ist ein anderer; Knackwurst in Essig und Öl hätte ich gern; so etwas, sagt der Kellner, führen wir nicht.

Okay, dann bin ich eben im falschen Lokal. Doch ich erinnere mich an den Kebab-Stand auf der anderen Seite des Parks. Beim Ausgang nach dem kleinen Platz mit dem türkischen Brunnen. Außerdem erinnere ich mich nun auch an den Zeitungskiosk, an dem ich auf dem Weg dorthin vorbeikommen werde. Einen Kiosk, in dem es früher nicht nur die kleinformatigen Zeitungen gegeben hat, die in der Meierei aufliegen, sondern auch Blätter wie die "Presse", den "Standard", die "Salzburger Nachrichten" und vielleicht sogar die "Republicca". Aber als ich am türkischen Brunnen vorbeikomme, dessen heiteres Plätschern ich noch im Ohr habe, stellt sich heraus, dass das Wasser hier nur mehr traurig tröpfelt. Und als ich aus dem Park hinaus auf die Straße trete, sehe ich schon, dass der Kiosk auf der anderen Straßenseite geschlossen ist. Nicht nur einfach geschlossen, sondern offenbar aufgelassen, denn die Tür und die Fenster sind mit Plakaten verklebt und mit Parolen beschmiert.