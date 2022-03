Gastkommentar SN

Gedanken über eine Flucht, wie sie Hundertausende Menschen in diesen Tagen antreten müssen.

Nimmermehr ...

… all unsere Familienbilder bis auf jene, die in die Handtasche passen; die vielen Fotos der Lebenden und der Toten in Farbe und Schwarz-Weiß - lustige, ausgelassene, manche ernsthaft, staunend; die Totenbildchen all jener, die schon fort sind; alle Tagebücher, die ersten und letzten Liebesbriefe; Notizen und Listen, um den Alltag nicht aus den Augen zu verlieren; die getrockneten Maiblumen vom ...