Poesie. Kein Album.

Gastkommentar SN

Man glaubte sie bereits erstickt unter Tonnen von Krimis und Thrillern, ausgesperrt hinter Schutzwällen aus Youtube und Netflix, begraben unter Dokus und Reality-TV, erschlagen von Hasspostings und sturen Phrasen, da suchte sie sich still und leise

eine Nische, klein, aber durchaus im Fokus einer breiteren Öffentlichkeit: In mehr oder weniger anspruchsvolle Songtexte eingebettet wurden ihre ehemals totenbleichen Wangen im Angesicht von Mond und Regen, Nacht und Meer, Haut und Haar allmählich wieder rosarot. Leute lernten plötzlich freiwillig Reime auswendig, füllten Leerstellen mit Interpretation oder wenigstens mit eigenem Empfinden. Derart gestärkt tauchte sie eines trüben Wintertags ebenso selbstbewusst wie unvermittelt an einer Stelle auf, an der man sie niemals vermutet hätte: im Verkehrsfunk. Kein Scherz.

Ein kleiner Rückblick: Wie viele andere hatte auch ich eines, meines war dunkelgrün (rosa hätte ich mir gewünscht), fühlte sich an wie eine Raufasertapete (seidige Glätte wäre mir lieber gewesen) und hatte einen simplen Klettverschluss anstelle eines goldenen Schlosses. Mein Poesiealbum war ungeliebt vom ersten Moment an. Trotzdem gab ich es nach Unterrichtsschluss meiner Lehrerin, die als Erste hineinschreiben durfte, bekam es mit handgezeichneten Blüten und einem schönen Reim wieder zurück, überreichte es anschließend den Freundinnen. Lebensweisheiten, Sinnsprüche, Metaphern, so weit das Kinderauge reicht. Irgendwann war der Reigen fertig, doch mehr als die Hälfte des Büchleins blieb leer. Eine Metapher vielleicht für das Leben? Ein Hinweis darauf, dass es Situationen gibt, in denen Worte an ihre Grenzen stoßen, auch wenn man in einer Welt lebt, die zu einem großen Teil aus Worten gemacht ist?