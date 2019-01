Der italienische Maler Rafael Sanzio hat 1517 ein berühmtes Gemälde geschaffen, das den Besuch Mariens bei Elisabeth, die Heimsuchung oder Visitation, zeigt. Maria wird als junge schwangere Frau dargestellt, die ihrer deutlich älteren Cousine Elisabeth in einer schönen Landschaft die Hand reicht; beide Frauen sind in Bewegung.

Elisabeths wohlwollend-erstaunter Blick ist auf Maria gerichtet, Maria blickt zu Boden. Maria wirkt nach innen gerichtet, Elisabeth nach außen orientiert. Im Hintergrund ist der Schöpfer umgeben von Engeln zu sehen. Es lohnt sich, genau hinzusehen. Die Begegnung findet nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern in einer Weite von irdischer Landschaft und offenem Himmel; die Begegnung ist eine gesegnete. Schließlich haben ja beide Frauen, wie es das Lukasevangelium erzählt, einen Besuch durch einen Engel, eine "Visitation" durch den Erzengel Gabriel erfahren. Halten wir an diesem Motiv einer auf Weite ausgerichteten und von Segen begleiteten Begegnung fest.