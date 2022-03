Wahrheit, Lüge und Verbannung

Gastkommentar SN

In Deutschland wurde Anfang Februar der Sender "Russia Today" verboten, im Gegenzug verbot Russland die "Deutsche Welle". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte, RT-DE in ganz Europa zu verbieten, weil es Lügen verbreite. Der britische Premier wiederum warnte vor einem derartigen Schritt, denn es stehe Politikern generell nicht zu, Medien wegen deren Inhalts zu verbieten. Nach Kriegsausbruch verbot Russland westlichen Sendern die Berichterstattung zwar nicht, zensierte diese aber inhaltlich so restriktiv, dass BBC und CNN diese einstellte.

Es ...