Das waren meine Olympischen Spiele

Was bleibt Ihnen von den Skirennen in China in besonderer Erinnerung? Blicken wir auf die bewegendsten Geschichten zurück: was mich emotional mitgenommen, überrascht und enttäuscht hat.

Die alpinen Olympiabewerbe sind zu Ende gegangen. Es waren viele schöne Momente und vor allem die Geschichten dahinter sind für mich bei diesen Spielen vielfältiger und bewegender denn je. Ich will ein paar besonders herausstechende Geschehnisse hervorheben. Mein emotionaler Höhepunkt waren die Medaillen von Johannes Strolz. Natürlich ist es schwierig, mich festzulegen, jede Medaillengewinnerin, jeder Medaillengewinner verdient besondere Erwähnung und Anerkennung. So ist auch Silber von Mirjam Puchner grandios und mit sehr viel Emotion verbunden. Es ist eine ...