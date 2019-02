Gold war damals mein erklärtes Ziel

Im österreichischen Skiteam haben wir viele Damen und Herren, die bei der WM zum engen Favoritenkreis zählen. Im idyllischen Åre, an das ich mich mit gemischten Gefühlen erinnere, herrschen oft ganz spezielle Bedingungen.

Kaum zu glauben, aber es ist nun schon wieder zwölf Jahre her, als ich bei den Weltmeisterschaften in Åre am Start stehen durfte. Obwohl dieses nette schwedische Örtchen auf meiner Erfolgs-Landkarte aller Veranstaltungsorte von Weltcuprennen, an denen ich gewinnen konnte, ein weißer Fleck ist, ist es einer meiner Lieblingsskiorte.