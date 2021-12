Lassen wir die Spatzen pfeifen

Die Vorzeichen, dass die Österreicherinnen in Lienz ihre Serie von Rennen ohne Stockerlplatz beenden, stehen nicht gut. Ein Leitsatz von Don Bosco kann Katharina Liensberger und Co. aber durchaus zurück auf den Erfolgsweg helfen.

Mit den Bewerben in Lienz beginnt für unsere Technikerinnen eine Zeit, in der es Schlag auf Schlag geht und eine gute Form sehr von Vorteil ist. Ich fand den Druck bei Heimrennen immer besonders groß, genoss aber auch das Privileg, auf bekannten Hängen und in positiver Atmosphäre meine Fähigkeiten zeigen zu können. Vor allem die über Weihnachten getankte Energie beflügelte mich und half mir, Topresultate zu erzielen und so meistens positiv in diese Rennserie zu starten.

