Eine oberösterreichische Energieinsel in Salzburg

Nicht die Salzburg AG hat im Großarltal die Stromhoheit, sondern die oberösterreichische Energie AG.

ENERGIE AG steht auf dem Schild beim Wasserschloss Edt des Kraftwerks Großarl. Der oberösterreichische Stromversorger betreibt die wesentlichen Kraftwerke im Salzburger Großarltal. Für die in dem Tauerntal aufgewachsene Schreiberin dieser Zeilen stand die OKA (Oberösterreichische Kraftwerke AG) in der Kindheit ganz selbstverständlich für Stromerzeugung, nicht die damalige SAFE (Salzburger AG für Energiewirtschaft, heute Salzburg AG) - kurios mutete es erst später an.

Eine Pionierleistung von Stern und Hafferl stand am Anfang

Eine Pionierleistung der Techniker Stern ...