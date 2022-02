Samstags frei: Kürzer arbeiten seit 50 Jahren

"Lebensmittelhandel will Samstag sperren", titelten die "Salzburger Nachrichten" am 3. Februar 1972. Der Hintergrund: Anfang des Jahres war die gesetzlich verordnete 42-Stunden-Woche Wirklichkeit geworden. Während viele Arbeitnehmer vor 50 Jahren jubelten, kritisierten Unternehmer die vielen dadurch entstandenen Schwierigkeiten. Die Salzburger Lebensmittelhändler überlegten eine Sperre ihrer Geschäfte am Samstag. Durch die 42-Stunden-Woche, gepaart mit dem Arbeitskräftemangel, seien die Öffnungszeiten kaum mehr aufrechtzuerhalten, klagten die Kaufleute. Viele Betriebe wären bereits dazu übergegangen, morgens erst um 8 Uhr statt um 7.30 Uhr aufzusperren.

