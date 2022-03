Was 1800 Jahre alte Münzen uns heute verraten

Vorn das Porträt des Kaisers, auf der Rückseite eine Frau mit Löwe: Bei Bauarbeiten zur Neugestaltung des Innenhofs des Spielzeug-Museums tauchte vor Kurzem eine 1800 Jahre alte Münze auf. Der Sesterz war geprägt unter Kaiser Septimius Severus 194 v. Chr. in Rom, ergaben Recherchen des Salzburg Museum. Dass bei Bauarbeiten Funde auftauchen, ist in Salzburg keine Seltenheit, sagt Archäologin Ulrike Hampel. Allein am Residenzplatz habe man bei den Bauarbeiten 2007/2008 und 2018 mehr als 2000 römische Münzen gefunden. Beim Großteil ...