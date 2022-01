Was passiert, wenn die Gäste nicht mehr kommen

Einst eine beliebte Sommerfrische und ein Wintersportort ist Thumersbach zum Schlafdorf geworden. Das hat Folgen.

Wie das gegenüberliegende Zell am See ist Thumersbach mit seiner Lage auf einem Schuttkegel am See gesegnet, von dem sich ein Tal in für das Skifahren ideale Berge erstreckt. Die Aussicht auf die Tauern ist hier noch besser. Aber während Zell am See boomt, beklagen die Thumersbacher, dass ihr Ort stirbt.

Damit ist nicht gemeint, dass die Einwohner wegziehen. Als Wohnort erfreut sich das schöne Thumersbach großer Beliebtheit, was auch der hohe Anteil an Zweitwohnsitzen zeigt. Aber touristisch ...