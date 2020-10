Wie Salzburgs Armenhaus zu Weltruhm gelangte

Mit der Austragung der alpinen Ski-WM 2025 wird Saalbach-Hinterglemm seinen Ruf als Skiort von Weltrang festigen. Gemessen am Steueraufkommen pro Kopf gehört die Gemeinde zu den wohlhabendsten in Österreich. Aber vor allem den Älteren ist bewusst, dass das nicht immer so war.

Der hoch gelegene Ort in einem kargen Seitental war jahrhundertelang ein Armenhaus. Man musste um das tägliche Brot kämpfen. Ohne Tourismus wäre das Tal zugewachsen, hört man manchmal. General Siegfried Weitlaner, gebürtiger Saalbacher und von 1971 ...