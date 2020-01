Nicht nur beim Menschen, auch bei Unternehmen schwindet die Sehkraft: Weil sie nicht mehr in die Ferne blicken.

Die Kurzsichtigkeit ist weltweit auf dem Vormarsch. Immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene brauchen Brillen oder Kontaktlinsen. Schuld sei das zunehmende Nahsehen, etwa am Smartphone, wodurch der Blick zu wenig in die Ferne schweife, um das Auge in gesunder Weise ...