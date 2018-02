Bequem oder in Freiheit: Warum gibt es keine andere Option?

Einkaufen per Knopfdruck, mit dem Smartphone reden, Schritte zählen: Künstliche Alltagshelfer sind Segen und Fluch zugleich.

Der Internethändler Amazon testet in Seattle Supermärkte, in denen es keine Kassen mehr gibt. Nicht einmal Selbstscanner-Kassen sind nötig, wie man sie von manchen Geschäften bereits in Österreich kennt, in denen Konsumenten ihre Waren selbst einlesen. Stattdessen gibt es bei Amazon Go überall im Laden Kameras und Sensoren, die Einkäufe automatisch registrieren. Kaum verlässt man ihn, wird der Preis automatisch vom Konto abgebucht.