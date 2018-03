Schon Nestroy meinte: "Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist." Folgt man diesem Zitat, stellt sich die Frage, was hinter einem der größten deutschen Börsengänge der vergangenen 20 Jahre steckt: Spaltet die Industrie-Ikone Siemens ihre Gesundheitssparte Healthineers ab, weil man im Megamarkt Gesundheit in Zukunft das große Geld machen wird?