Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann

Am Beispiel der Batterien für E-Autos: Kreisläufe könnten das System grundlegend ändern.

Elektroautos lösen in einem atemberaubenden Tempo Verbrenner ab. Sogar ohne Eingriffe der Politik sei damit zu rechnen, dass 2035, also in 14 Jahren, mehr als die Hälfte der weltweit verkauften Autos elektrisch angetrieben sei, meint die Londoner Beratung BloombergNEF. Man stelle sich vor, was das in der Praxis heißt: Schon in wenigen Jahren werden Ladesäulen die Straßenränder säumen, Tankstellen umgebaut sein, Werkstätten ihre Dienstleistungen radikal geändert und manche sogar zugesperrt haben, weil Elektroautos robust sind. Die gesamte Autozulieferkette, die für ...