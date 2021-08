Die Frage aller Fragen: Warum geht das alles so langsam?

Die Beteiligung der Jungen ist kein Allheilmittel und doch unverzichtbar, um in der großen Transformation voranzukommen.

In den vergangenen Jahren ist es vorgekommen, dass bei großen Plenarveranstaltungen des Forums Alpbach nur ältere Semester und, erraten, vor allem Männer von der Bühne aus Bilder der künftigen Welt malen durften. Jüngere und Frauen mussten sich in diesen Debatten häufig mit den Zuschauerrängen begnügen. Das wurde nicht immer brav geschluckt: Der Unmut der Ausgeschlossenen führte einmal sogar dazu, dass ein einsichtiger Podiumsdiskutant unter großem Applaus einen Platz "da oben" an einen Jungen "da unten" abtrat.

Solche spontanen ...