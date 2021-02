Die Mutwelle, die gibt es trotzdem

Gerade jetzt tun Menschen Unerhörtes. Sie gründen Unternehmen.

Vieles, was früher unbezahlbar war, ist heute für Normalbürger erschwinglich: Es braucht nur ein paar Tausend Euro, um einen Minisatelliten von der Länge eines A4-Blatts zu bauen und ins All zu schießen. Damit kann man alle möglichen Messungen anstellen, die Verkehrsplanungen, den Kampf gegen den Klimawandel oder bei der Gesundheitsversorgung helfen. 3D-Drucker sind günstig geworden. Man kann mit ihnen Teile nach Maß drucken und in der Garage eine Werkstätte aufziehen. Die Liste lässt sich fortsetzen, aber nicht, um ein Loblied ...