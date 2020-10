Eine Seuche ist ein guter Anlass, die Silos zu sprengen

Was pfiffige Unternehmen längst tun, brauchen wir auch in der öffentlichen Verwaltung.

2020 ist ein eigenartiges Jahr. Der Radius der Menschen ist klein geworden. Fenster hinaus in die Welt sind mangels Reisen und Treffen mit Arbeitskollegen, Bekannten und Freunden zugefallen. Wären nicht gleichzeitig neue aufgegangen, wären viele wohl längst verrückt. 2020 ist das Jahr, in dem sich digitales Zusammenarbeiten endgültig etabliert und der Wert der Digitalisierung, die oft auch als Fluch wahrgenommen wird, zumindest in einer Dimension eindrücklich sichtbar wurde: Ohne Werkzeuge, die Menschen von Wohnzimmer zu Wohnzimmer quer über den Erdball ...