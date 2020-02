Das Raubtier Internet muss gezähmt werden. Aber bitte bringt nicht jeden Gründer und Dorfwirt hinter Gitter.

Vor zwei Jahren herrschte helle Aufregung in der Wirtschaft: Damals brach ein Ungetüm über Unternehmen und Vereine herein, das unbezähmbar wirkte. Es hatte lange Krallen und den Ruf, feuerspeiende Kräfte zu besitzen: Wertvolle Adressdateien, in jahrelanger Kleinarbeit mühsam aufgebaut und ...