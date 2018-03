Wandel. Umbruch. Transformation. Ohne diese drei Begriffe kommt heute kein Manager aus, der seiner Mannschaft einheizen will. Zieht man die drei Anfangsbuchstaben zusammen, kommt das Wort WUT heraus. Tatsächlich liegt in vielen Unternehmen nicht nur so etwas wie Ohnmacht in der Luft, sondern auch Wut.