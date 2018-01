Hilfe, ich habe mich selbst gefressen: Kannibalen im eigenen Haus

Was früher verpönt war, ist heute ein Muss: Über den Mut, die eigenen Produkte zu verdrängen.

Von Menschenfressern hört man in der zivilisierten Welt selten, von Kannibalen neuerdings wieder häufiger: "Ich werde mir doch nicht mein eigenes Geschäft kannibalisieren." Das ist einer der am häufigsten zu hörenden Sätze, wenn Neues an Manager und Unternehmer herangetragen wird. Man versteht schnell, dass dabei nicht der Verzehr von Artgenossen angedacht wird. Vielmehr fürchten die Chefs, dass eine Gruppe an (menschlichen) Geschäftsaktivitäten die andere hinfällig machen könnte.