Illusion der Geschwindigkeit: Wenn der Gepard zur Schnecke wird

Vom Klimaticket bis zur Telemedizin: Innovationen brauchen oft Jahrzehnte, bis sie ankommen. Wozu also die Hetzerei?

Was den Umgang mit Zeit anbelangt, spielt die Innovationswelt mitunter verrückt: Da sperren sich Menschen in sogenannten Hackathons ein, um 24 Stunden später mit blassem Gesicht und rotgeränderten Augen angeblich brandneue Ideen zu präsentieren. Das Management von Unternehmen verordnet seinen Mitarbeitern dreiwöchige Innovation Sprints, an deren Ende ein Prototyp für ein neues Produkt stehen soll. Selbst die breite Gesellschaft hat den Eindruck, ungefragt Teil der Hetzerei geworden zu sein: Kaum ein Tag vergeht, in dem nicht über das hohe Tempo ...