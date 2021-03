Innovationstheater, das war einmal

Die große Show ist abgesagt, denn jetzt geht es ans Eingemachte.

Es ist erschütternd zu lesen, dass die Menschheit aus Pandemien wenig lernt (SN vom

1. März). Welch eine Verschwendung an Ideen, Einsichten und den Schwüren, ab jetzt alles besser zu machen, wie sie in der Einsamkeit der häuslichen Quarantäne oder im Homeoffice vom Himmel fallen. Haben die Historiker nicht vielleicht doch etwas übersehen?

Unter der harten äußeren Deckschicht, an der jeder Versuch einer tiefgreifenden Veränderung scheinbar abprallt, ändert sich in dieser Gesellschaft doch so manches. Man nehme zum ...