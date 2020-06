Innovativer Staat? Dafür müssen weitere Hüllen fallen

Dass sich Bürger Informationen vom Staat holen können, ist nicht genug. Er sollte sie von sich aus anbieten.

Der österreichische Staat ist seit jeher verschlossen wie eine Auster. Jetzt, vielleicht als Belohnung für die harte Coronazeit, die die Bevölkerung tapfer durchgestanden hat, öffnet sich diese Auster einen Spalt breit und bietet freiwillig Einblick an: Die Amtsverschwiegenheit, so plant es die Regierung, soll endlich fallen. Auskünfte, welche Bürger von staatlichen Stellen verlangen, sollen künftig tatsächlich beantwortet werden. Der Staat lässt sich endlich auf die Finger schauen. Das ist ein Novum, denn bisher konnten sich Behörden einfach hinter der Amtsverschwiegenheit verstecken.

Doch das heißt nicht, dass durch das Mehr an Transparenz der Staat innovativ würde. Dafür müssten noch weitere Hüllen fallen: Österreich gilt als eines jener Länder in Europa, die mit ihren staatlichen Daten am meisten geizen, wenn es um Forschung und Innovation geht. Die Statistik Austria, Meldeämter, Verkehrs- und Wetterdienste und andere Verwaltungseinheiten sammeln täglich Daten, die in der Forschung nicht genutzt werden können. Denn sie werden für die Wissenschaft, und das unterscheidet das Land von vielen anderen Forschungsstandorten, nicht freigegeben. Die Verordnungen zum Forschungsorganisationsgesetz 2018, die dafür nötig wären, wurden bisher von keinem einzigen Ministerium erlassen.

Das hat zur Folge, dass die heimischen Wissenschafter bei vielen Themen nicht in der vordersten Liga mitspielen können. Zum Beispiel in der Coronaforschung, wo es mit Publikationen aus Österreich mager aussieht, weil eben der Zugang zu öffentlichen Daten extrem schwierig bis unmöglich ist. Sogar Patientenanwälte fordern eine Verknüpfung von ELGA-Daten mit jenen des Epidemiologischen Meldesystems und der Heilmittelabrechnung (HEMA) der Sozialversicherung, um in der Coronaforschung voranzukommen. Dass dieser Appell von den Vertretern der Patienten kommt, ist deshalb bemerkenswert, weil der Datenschutz gern als Grund genannt wird, warum die Wissenschaft nicht mit den Daten arbeiten dürfe. Doch dieses Problem lässt sich längst lösen. Es gibt Verfahren, persönliche Daten zu pseudonymisieren. Aus dem Datensatz geht dann nicht mehr unmittelbar hervor, um welche Personen es sich handelt. Die Gefahr des Datenmissbrauchs ist somit weitgehend gebannt.

Im Regierungsprogramm findet sich ein eigenes Kapitel zu Open Data. Darin steht zu lesen, dass alle Daten, die der Bund sammelt und die nicht personalisiert sind, per se offengelegt werden sollten - ein schönes Versprechen, das im Schwung der Transparenzinitiative umgesetzt werden könnte.