Jobvernichtung per Mausklick: Das muss man nicht akzeptieren

Es gibt viele gute Gründe, beim Einkaufen jetzt die Stopptaste zu drücken.

Gleich vorweg sei vor einem gängigen Wunschbild gewarnt: Eine Regionalisierung von Wertschöpfungsketten, also alles "made in Austria", von der Jeans bis zur Maschine, würde Österreich nicht den Himmel auf Erden bringen. Das Gegenteil wäre der Fall, denn 56 Prozent der Wertschöpfung der doch recht kleinen Volkswirtschaft entstehen über Lieferungen ins Ausland bzw. Kunden aus dem Ausland. Ohne sie müssten viele Unternehmen zusperren, Jobs gingen in gewaltigem Ausmaß verloren. Der Heimmarkt Österreichs ist zu klein, um alle über rein regionale Kreisläufe ...